Bilecik Valisi Gazi Mehmet Özkan'ı Ziyaret Ederek Geçmiş Olsun Diledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde yaşayan Gazi Mehmet Özkan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında Gazi Özkan ile bir süre sohbet eden Vali Sözer, vatan uğruna gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kendisine teşekkür etti. Gazilerin, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde onurlu birer sembol olduğunu vurgulayan Vali Sözer, "Sizlerin cesareti ve fedakarlığı, bizlere daima ilham vermektedir. Bu toprakların bugün güvenle adım atılabilen bir vatan olmasında emeğiniz büyüktür" dedi. Ziyaretin sonunda Gazi Mehmet Özkan'a sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulunan Vali Sözer, devlet olarak her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduklarını belirtti. - BİLECİK