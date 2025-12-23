Haberler

Vali Sözer'den Bilecik POMEM'e ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Çil'e yaptığı iade-i ziyarette eğitim faaliyetleri ve polis adaylarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Harun Çil'e iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında POMEM'de yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Valimiz, kurum personeliyle de bir araya geldi. Programın devamında Vali Sözer, kahraman polis adaylarıyla öğle yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti. Eğitim süreçleri, meslek idealleri ve görev bilinci üzerine görüş alışverişinde bulunan Vali Sözer, polis adaylarına başarılar dileyerek, fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle yürüttükleri bu kutsal yolculukta her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
