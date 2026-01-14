Haberler

Vali Sözer, gazi cenazesine katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Eyüp Kılıçarslan ve ilçe sakini Nurlu Yıldız'ın cenaze törenlerine katıldı ve ailelerine başsağlığı diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Eyüp Kılıçarslan ile ilçe sakinlerinden Nurlu Yıldız'ın cenaze törenlerine katıldı. Osmaneli ilçesinde düzenlenen cenaze törenlerinde merhum ve merhumenin aileleriyle yakından ilgilenen Vali Sözer, aile fertlerine taziye dileklerini ileterek başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Cenaze törenlerinin ardından açıklamalarda bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Vatanımız için fedakarlıkta bulunmuş Kıbrıs Gazimiz Eyüp Kılıçarslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aynı şekilde Nurlu Yıldız'a da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı temenni ediyorum. Mekanları cennet olsun" dedi. - BİLECİK

