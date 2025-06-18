Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek güvenlik uygulamaları hakkında bilgi aldı ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Sözer'e, İl Emniyet Müdürü Yılmaz ile birim amirleri tarafından kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş uygulamaları, trafik denetimleri ile vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Vali Sözer, emniyet teşkilatının vatandaşların huzuru için büyük gayret gösterdiğini belirterek, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

"Huzur şehri Bilecik'te, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" diyen Vali Sözer, emniyet mensuplarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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