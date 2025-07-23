Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısında

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kocaeli'nde düzenlenen 10'uncu Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Sözer, toplantıya Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Sakarya illerinden gelen valilerle birlikte katıldı. Toplantıda, bölgedeki düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Vali Faik Oktay Sözer, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda alınan ve alınacak tedbirler ile yol haritasının netleştirildiğini belirtti. Bilecik Valisi Sözer, "Bölgemizde göçle mücadelede koordinasyonu güçlendirmek ve vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak adına önemli adımlar atıyoruz. Bu tür toplantılar, iş birliğimizi artırarak etkili sonuçlar doğuruyor" dedi. - BİLECİK