Haberler

Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu

Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulunarak, yürütülen üretim faaliyetleri ve hükümlülerin meslek edinme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek kurum bünyesinde bulunan atölyelerde incelemelerde bulundu. Vali Sözer, yürütülen üretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi. Ziyarette Vali Sözer'e Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak eşlik etti. Heyet, atölyelerde hükümlülerin meslek edinmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen üretim faaliyetleri, hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmaların artarak devam etmesini önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

Bir gerginlik de dünyanın öbür ucunda çıktı: Bedel ödeyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın