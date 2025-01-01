Bilecik Valisi Aygöl, Yeni Yılı Hastanede Karşıladı
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, yılbaşı programı kapsamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalara moral verdi ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, yılbaşı programı kapsamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, hastaların ve sağlık çalışanlarının yeni yılı kutladı. Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, hastalara moral vererek, sağlık çalışanlarına da özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel