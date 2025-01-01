Bilecik Valisi Aygöl, Yeni Yılı Hastanede Karşıladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, yılbaşı programı kapsamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, hastaların ve sağlık çalışanlarının yeni yılı kutladı. Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, hastalara moral vererek, sağlık çalışanlarına da özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - BİLECİK