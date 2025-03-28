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Bilecik Valisi Aygöl, Şahin Ailesi ile İftar Sofrasında Buluştu

Bilecik Valisi Aygöl, Şahin Ailesi ile İftar Sofrasında Buluştu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 90 yaşındaki Cennet Şahin'den 8 yaşındaki Zeynep Şahin'e kadar dört kuşak bireylerin bir araya geldiği iftar sofrasında aile değerlerinin önemine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin köklü ailelerinden Şahin ailesinin 4 kuşak bireyleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Şahin 90 yaşındaki Cennet Şahin'den 8 yaşındaki Zeynep Şahin'e kadar dört kuşağın yer aldığı bu anlamlı buluşmada, yılların tecrübesi ve sıcak aile ortamı bir araya geldi. 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında eşi Nazlı Aygöl, Şahin ailesinin misafir olan Vali Aygöl, geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Çocuklarla keyifli vakit geçiren Vali Aygöl, "Aile, sadece aynı çatı altında yaşayan bireyler değil, aynı gönül sofralarında buluşan nesillerdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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