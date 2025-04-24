Bilecik Valisi Aygöl'den Muhtarlar Toplantısı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla 'Muhtarlar Toplantısı' İl Özel İdaresi'nde yapıldı.

Merkez mahalle ve köylerinden gelen muhtarların katılım gösterdiği toplantıda, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri değerlendirildi. Vali Aygöl, il genelindeki köy ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekerek, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda ayrıca, şehirde yürütülen projeler ve önümüzdeki dönem planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yerel yönetim ve vatandaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların ele alındığı toplantının sonunda Vali Aygöl, muhtarların şehir yönetimindeki rolünün önemini bir kez daha hatırlatarak, Bilecik'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - BİLECİK