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Bilecik Valisi Aygöl, Arkeoloji ve Etnografya Müzesini Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Aygöl, Arkeoloji ve Etnografya Müzesini Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, protokol üyeleri ile birlikte Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret ederek bölgeye ait eserler hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve beraberindeki protokol üyeleri Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde adeta zamanda yolculuk yaptılar.

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'ın koordinesinde, Bilecik Arkeoloji ve Etnografya müzesine ziyaret gerçekleştiren Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün yanı sıra Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve birçok sayıda katılımcılar ziyaret gerçekleştirdi. Bilecik ve çevresine ait eserlerin sergilendiği müze hakkında İl Müdürü Bircan, Vali Aygöl ve beraberindeki ziyaretçilere bilgilendirme de bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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