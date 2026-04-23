Vali Sözer, asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların tarımsal üretim ve ekonomik faaliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Küre-Hamitabat grup köy yolu üzerinde 6,20 kilometrelik güzergahta bakım ve onarım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından BSK kaplama uygulamaları aralıksız şekilde sürdürülüyor. Bölgede yoğun olarak kullanılan güzergahta, tarımsal üretim ve ekonomik faaliyetler de göz önünde bulundurularak yürütülen asfaltlama çalışmalarıyla ulaşım güvenliğinin artırılması ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor. İncelemeleri sırasında sahada görev yapan ekiplerle bir araya gelen Vali Sözer, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Yürütülen bu çalışmalar sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgede sürdürülen tarımsal ve ekonomik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

