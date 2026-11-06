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Bilecik Valiliği, 4-9 Kasım'da gece sıcaklığının 4 dereceye düşebileceğini duyurdu

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Bilecik Valiliği, 4-9 Kasım'da il merkezinde gece sıcaklığının 4, gündüz 9 dereceye kadar düşmesi beklendiğini duyurdu. Yüksek kesimlerde kar ve buzlanma beklenirken vatandaşlar ile üreticiler zirai don riskine karşı uyarıldı.

Bilecik Valiliği sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği belirtildi. 4-9 Kasım tarihleri arasında Bilecik il merkezinde gece sıcaklıklarının 4, gündüz sıcaklıklarının ise 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yerel zirai don riskine karşı vatandaşların ve üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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