Bilecik Valiliği, 4-9 Kasım'da gece sıcaklığının 4 dereceye düşebileceğini duyurdu

Bilecik Valiliği sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği belirtildi. 4-9 Kasım tarihleri arasında Bilecik il merkezinde gece sıcaklıklarının 4, gündüz sıcaklıklarının ise 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yerel zirai don riskine karşı vatandaşların ve üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı