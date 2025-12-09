Haberler

Bilecik'te tekstil öğrencileri Prag'da inovasyon eğitimi aldı

Bilecik Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrenci, Prag'da tekstil alanında inovasyon eğitimini başarıyla tamamladı. Proje, öğrencilere modern tekstil teknolojileriyle çalışma fırsatı sağlarken, mesleki yeterliliklerini de artırdı.

Bilecik'te tekstil öğrencileri Prag'da inovasyon eğitimi alarak yurt dışı hareketlilik faaliyetlerini tamamlandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazanan projenin yurt dışı faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında Bilecik Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 12 öğrenci ve 3 refakatçi öğretmen, Prag'da bulunan tekstil alanında öncü atölyelerde eğitim aldı. Katılımcılar, Assyst CAD yazılımı kullanarak kalıp hazırlama, desenleme, 3D modelleme ve serileme gibi ileri seviye mesleki uygulamalarda aktif rol üstlendi. Öğrenciler, üretim sürecinin tüm aşamalarında yer alarak önemli pratik deneyim kazanırken, modern tekstil teknolojileriyle birebir çalışma fırsatı buldu. Gerçekleştirilen hareketlilik, öğrencilerin ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini güçlendirmenin yanı sıra; kişisel gelişimlerine, kültürel farkındalıklarına ve İngilizce iletişim becerilerine de önemli katkı sağladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Gençlerimizin küresel ölçekte geçerliliği olan mesleki beceriler kazanması bizim için çok değerli. Bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
