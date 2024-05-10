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Bilecik'teki Trafik Haftası Etkinliğinde Minik Polis İlgi Odağı Oldu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Trafik Haftası etkinliklerine katılan minik polis İlteriş Alp Arslan, sempatik tavırlarıyla öğrencilerin ve vatandaşların ilgisini çekti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Trafik Haftası etkinliklere katılan ve trafik polisi üniforması giyen minik polis İlteriş Alp Arslan ilgi odağı oldu.

Babası da kendisi gibi trafik polisi olan minik polis İlteriş Alp, etkinlik boyunca sevimli ve sempatik tavırlarıyla özellikle öğrencilerin gönlünü kazanırken etkinliğe katılan vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Etkinliğe katılan öğrencilerden bazıları minik polis İlteriş Alp ile yakından ilgilenirken onunla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmediler. Kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olan minik polis, etkinlik boyunca bu keyifli anların tadını çıkardı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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