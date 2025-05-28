Bilecik'te Yöresel Ürün İkramı Tepkilere Neden Oldu

Bilecik'te Yöresel Ürün İkramı Tepkilere Neden Oldu
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Bilecik'te düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde açıkta ikram edilen yöresel ürünler, katılımcılardan tepki aldı. Etkinlik, gastronomik zenginliği tanıtmayı amaçlarken hijyen sorunları yüzünden eleştirildi.

Bilecik'te düzenlenen programda açıkta yapılan ve ikram edilen ürünler tepkilere neden oldu.

Bilecik İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce Pelitözü Gölpark mesire alanında Türk Mutfağı Haftası nedeniyle bir program düzenlendi. Yaklaşık 300 farklı yöresel ürünün yer aldığı etkinlikte katılımcılara ücretsiz ikramlar yapıldı. Bilecik'in gastronomik zenginliğini hem yerel halka hem de davetlilere tanıtmayı hedefleyen etkinlikte ürünlerin açıkta bekletilmesi ve üzerlerinde bişeyler örtülmemesi tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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