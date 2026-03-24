Bilecik'te 65 yaş üstü vatandaşlara anlamlı ziyaret

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Sosyal Hizmet uzmanları aracılığıyla kayıt altına alınan yaşlı vatandaşlar evlerinde tek tek ziyaret edilerek, durumları hakkında bilgi alındı ve sohbet edildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, bu ziyaretlerle yaşlıların sosyal hayata daha fazla dahil edilmesini ve moral destek sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Onlar bizim mihenk taşımız, hem geçmişimiz hem geleceğimiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı