Bilecik'te Yaralı Baykuş ve Çakır Kuşları Tedavi Edildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timleri ve doğa koruma personeli tarafından bulunan yaralı baykuş ve çakır cinsi kuşlar tedavi edildi. Kuşlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bilecik'te bulunan yaralı baykuş ve çakır cinsi kuşlar tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timleri ile doğa koruma ve milli parklar personeli tarafından yaralı baykuş ve çakır cinsi kuşlar bulundu. Yaralı kuşlar koruma altına alınarak veteriner ekiplerince tedavi edildi. Jandarma ekipleri ve doğa koruma ve milli parklar personeli tarafından kuşlar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. - BİLECİK