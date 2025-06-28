Bilecik'te Yangın Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları Başlatıldı

Bilecik'te Yangın Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları Başlatıldı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gölpazarı'nda meydana gelen orman yangınından etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün psikososyal destek ekipleri yangından etkilenen vatandaşlara yönelik sahada aktif olarak çalışmaları gerçekleştiriyor.

Gölpazarı İlçesi'nde meydana gelen orman yangını, tüm bölge halkını derinden üzdü. Yangının başladığı ilk andan itibaren olay yerinde bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, hem süreci yakından takip etti, hem de sahada incelemelerde bulundu. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekiplerine, güvenlik güçlerine ve gönüllü vatandaşlara özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden müdürlük yetkilileri, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni etti. Psikososyal destek ekiplerinin, yangından etkilenen vatandaşlara yönelik sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi .Bölge halkına geçmiş olsun dilekleri iletilirken, "Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" mesajı paylaşıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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