Bilecik'te veteriner hekimlerine 'Biyogüvenlik ve Buzağı Kayıpları' eğitimi

Bilecik'te düzenlenen eğitimde veteriner hekimlere biyogüvenlik kuralları ve buzağı kayıplarının azaltılması konularında bilgi verildi. Il Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, eğitimin sektör paydaşlarını bilinçlendirmek adına önemli olduğunu vurguladı.

Bilecik'te veteriner hekimlerine 'Biyogüvenlik ve Buzağı Kayıpları' eğitimi düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından İlçe Müdürlüğü personeli ve veteriner hekimlere yönelik eğitim programı düzenlendi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da katıldı. Eğitimde, Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kuralları Tebliği ile Buzağı Kayıplarının Azaltılması ve Üreme Verimliliği konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara sahada uygulanacak tedbirler ve güncel mevzuat hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Çetin Ayvalık, "Hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve hastalıkların önlenmesi adına eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimizin ve sektör paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
