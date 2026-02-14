Bilecik'te veteriner hekimlerine 'Biyogüvenlik ve Buzağı Kayıpları' eğitimi düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından İlçe Müdürlüğü personeli ve veteriner hekimlere yönelik eğitim programı düzenlendi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da katıldı. Eğitimde, Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kuralları Tebliği ile Buzağı Kayıplarının Azaltılması ve Üreme Verimliliği konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara sahada uygulanacak tedbirler ve güncel mevzuat hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Çetin Ayvalık, "Hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve hastalıkların önlenmesi adına eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimizin ve sektör paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi. - BİLECİK