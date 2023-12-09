Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 106 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca İnhisar ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde bir ağıla yapılan operasyonda 106 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - BİLECİK