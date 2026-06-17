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Bilecik'te usta öğretici çevre yarışmasında il ikincisi oldu

Bilecik'te usta öğretici çevre yarışmasında il ikincisi oldu
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Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Fatma Kahraman, 'Tekstil Atıkları Yeniden Hayat Buluyor' yarışmasında il ikinciliği elde etti. Atık tekstilleri çanta, kıyafet ve oyuncaklara dönüştürerek sıfır atık farkındalığı oluşturdu.

Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi, çevre yarışmasında il ikincisi oldu.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tekstil Atıkları Yeniden Hayat Buluyor' yarışmasında Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Fatma Kahraman il ikinciliği elde etti. Sıfır atık farkındalığı ve geri dönüşüm anlayışı kapsamında çalışmalar yürüten Kahraman, atık tekstil malzemelerini el emeğiyle çanta, kıyafet ve oyuncaklara dönüştürdü. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve çevre bilincine yönelik faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Tekstil atıklarıyla hazırladığı proje ile il ikincisi olan usta öğreticimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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