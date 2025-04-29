Bilecik'te Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması' diğer iller ile eş zamanlı olarak Bilecik'te de yapıldı.

Bilecik ilinde müracaat eden öğrencilere yönelik yapılan gençlik bilgi yarışması, il ve ilçe merkezlerindeki okullarda iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sınav saatlerinden on beş dakika önce sınıflara alınmaya başlanan öğrencilere, salon sorumluları tarafından sınavın usul ve esasları ile uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Sınavda lise öğrencileri Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Temel Dini Bilgiler ve Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz", üniversite öğrencileri ise "İslam İlmihali ve Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz " isimli eserlerden sorumlu tutuldu. Yarışma sonucunda Türkiye genelinde kendi kategorilerinde ilk 90 öğrenci Başkanlık tarafından umre ile ödüllendirilecek.

Öğrenciler yarışma sonuçlarını yarisma.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebilecek. - BİLECİK