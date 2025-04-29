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Bilecik'te Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması Yapıldı

Bilecik'te Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması Yapıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması', Bilecik'te iki oturumda gerçekleştirildi. Yarışmanın sonunda Türkiye genelinde ilk 90 öğrenci umre ile ödüllendirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması' diğer iller ile eş zamanlı olarak Bilecik'te de yapıldı.

Bilecik ilinde müracaat eden öğrencilere yönelik yapılan gençlik bilgi yarışması, il ve ilçe merkezlerindeki okullarda iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sınav saatlerinden on beş dakika önce sınıflara alınmaya başlanan öğrencilere, salon sorumluları tarafından sınavın usul ve esasları ile uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Sınavda lise öğrencileri Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Temel Dini Bilgiler ve Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz", üniversite öğrencileri ise "İslam İlmihali ve Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz " isimli eserlerden sorumlu tutuldu. Yarışma sonucunda Türkiye genelinde kendi kategorilerinde ilk 90 öğrenci Başkanlık tarafından umre ile ödüllendirilecek.

Öğrenciler yarışma sonuçlarını yarisma.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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