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Bilecik’te ’Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı’ düzenlendi

Bilecik’te ’Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı’ düzenlendi
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Bilecik Kent Konseyi öncülüğünde ’Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı’ düzenlendi.

Bilecik Kent Konseyi öncülüğünde ' Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı' düzenlendi.

' Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Çalıştayı Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzendi. Çalıştay oturumlarında Türkiye kent bellekleri, arşivcilik çalışmaları, posta tarihi ile kent tarihi arasındaki ilişkiler ve şehir arşivlerindeki iyi uygulama örnekleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kentlerin geçmişini belgeleyen koleksiyonların, arşivlerin ve kent belleği çalışmalarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması üzerine verimli fikir alışverişleri yapıldı. Bu anlamlı çalıştaya katkı sunan tüm katılımcılarımıza, koleksiyonculara, araştırmacılara ve emeği geçen herkese teşekkür edilerek, teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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