Bilecik'te Tır Yangını Korku Dolu Anlara Neden Oldu

Bilecik'te Tır Yangını Korku Dolu Anlara Neden Oldu
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Bilecik Osmangazi Tüneli'nde seyir halindeki bir tırın lastiğinin yanması, diğer sürücülerde panik yaratırken itfaiye ekipleri yangını zamanında söndürdü.

Bilecik'te seyir halinde Osmangazi Tünelinde lastiği yanan tır sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 26 AJJ 105 plakalı tır, Bilecik Osmangazi Tüneline geldiği esnada sol arka lastiklerinden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü dumanları fark ederek aracını sağa çekerken, yangını ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını araca sıçramadan söndürürken, 3 lastiğin tamamen yandığı öğrenildi.

Yol tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, yangın esnasında tünelde bulunan bazı sürücüler panik yaşadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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