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Bilecik'te ters şeritten gelen ve minibüs durağına park eden sürücüye tepki yağdı

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Bilecik'te ters şeritten gelen ve minibüs durağına park eden sürücüye tepki yağdı
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Bilecik'te Tevfikbey Caddesi'nde tek şeritli yola ters şeritten gelen 06 EMB 024 plakalı araç sürücüsü, minibüslerin yolcu indirip bindirdiği sarı çizgili durağa park etti. Durağa yanaşamayan minibüs sürücüleri tepki gösterdi ve uyarıcı tabela asılmasını istedi.

Bilecik'te hem ters şeritten gelen hem de minibüs durağına park eden sürücü tepkilere neden oldu.

Olay, Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 EMB 024 plakalı araç sürücüsü tek şerit olan Tevfikbey Caddesi'ne tersten gelerek, minibüs sürücülerinin rahatça yanaşıp yolcu indirip bindirmek için sarı çizgiyle ayrılan bölümüne park etti. Durağa yanaşamayan minibüs sürücüleri bu duruma tepki gösterirken, durağa uyarıcı tabela asılmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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