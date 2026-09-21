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Bilecik'te Sosyal Risk Haritası vaka çalışmaları aylık toplantıda ele alındı

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Bilecik'te Sosyal Risk Haritası vaka çalışmaları aylık toplantıda ele alındı
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Bilecik'te sosyal hizmet kuruluşlarının çalışmaları, İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında yapılan aylık değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıda Sosyal Risk Haritası kapsamındaki vaka çalışmaları, sunulan hizmetler ve gelecek dönem planlamaları değerlendirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşların çalışmaları, düzenlenen aylık değerlendirme toplantısında ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında, kuruluş müdürlerinin katılımıyla aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Sosyal Risk Haritası kapsamında meslek elemanları tarafından yürütülen vaka çalışmaları, sunulan sosyal hizmetler ve gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi.

Önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaların da ele alındığı toplantıda konuşan İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatandaşlarımıza sunulan sosyal hizmetlerin ihtiyaçlara uygun, hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için çalışmalarımızı düzenli olarak değerlendiriyoruz. Sahadaki ihtiyaçları yakından takip ederek kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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