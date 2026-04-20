Vali Sözer ve İl Müdürü İlhan çevrim içi toplantıya katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan çevrim içi toplantıya katıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı başkanlığında gerçekleştirilen, 80 ilin vali ve il müdürlerinin katılım sağladığı çevrim içi toplantıya katıldı. Toplantıda sosyal hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik Sosyal Risk Haritaları, Aile Rehberi ve Çocuklar Güvende Sistemi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Sosyal Risk Haritaları kapsamında ilçe, mahalle ve hane düzeyindeki risklerin anlık olarak izlenmesiyle proaktif sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi, zamanında ve etkili müdahalelerle sosyal risklerin önlenmesi ve aile odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi hedeflendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ise koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması ile sosyal politikaların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Sosyal hizmetlerin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı