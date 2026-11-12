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Bilecik'te sosyal hizmet merkezlerinin çalışmaları masaya yatırıldı

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Bilecik'te sosyal hizmet merkezlerinin çalışmaları masaya yatırıldı
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Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda sosyal hizmet merkezlerinin mevcut ve planlanan çalışmaları değerlendirildi; İlhan hizmet kalitesinin artırılması için koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi.

Bilecik'te sosyal hizmetlerin çalışmaları değerlendirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında, Sosyal Hizmet Merkezi müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Merkezlerin mevcut faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca sosyal hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

"Amacımız, ihtiyaç duyan her vatandaşımıza zamanında ulaşmak ve hizmet kalitemizi sürekli artırmak"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyan her vatandaşımıza zamanında ulaşmak ve hizmet kalitemizi sürekli artırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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