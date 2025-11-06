Bilecik'te Sisli Sabah Güzellikleri

Bilecik sisli bir sabaha uyanırken kent beyaz bir örtüyle kapladı.

Bilecik yeni güne yoğun bir sis tabakasıyla uyandı. Sonbaharın yavaş yavaş yerini kışa bırakmaya başladığı bu günlerde sabahın erken saatlerinde şehrin üzerine sis çöktü. Kent merkezinde görüş mesafesi yer yer azalsa da, sisle birlikte kentin tarihi dokusu adeta farklı bir güzelliğe büründü. Şeyh Edebali Türbesi, Pelitözü Gölpark ve şehir manzarası sis bulutlarının arasından zaman zaman görünerek kartpostallık kareler oluşturdu.

Vatandaşlar sisli sabahı cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları bu havayı 'Kışın habercisi' olarak yorumladı. - BİLECİK