Bilecik sis altında

Bilecik'te sabahın ilk ışıkları ile birlikte etkisini gösteren sis günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 20 metreye düşünce sürücüler yollarda kontrollü ilerledi.

Kentin yüksek kesimler olan Ertuğrulgazi, Bahçelievler ve Hürriyet mahallerinde etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini azalttı. Sürücüler, özellikle şehirlerarası yollarda hızlarını düşürerek dikkatli bir şekilde ilerledi. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülere trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - BİLECİK