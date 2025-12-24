Haberler

Bilecik sis altında

Bilecik sis altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürdü. Sürücüler, yollarda kontrollü ilerlemek zorunda kaldı ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Bilecik'te sabahın ilk ışıkları ile birlikte etkisini gösteren sis günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 20 metreye düşünce sürücüler yollarda kontrollü ilerledi.

Kentin yüksek kesimler olan Ertuğrulgazi, Bahçelievler ve Hürriyet mahallerinde etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini azalttı. Sürücüler, özellikle şehirlerarası yollarda hızlarını düşürerek dikkatli bir şekilde ilerledi. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülere trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi