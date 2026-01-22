Haberler

Yenipazar'da Sigara Bırakma Tedavisi Başlatıldı

Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında, Sağlıklı Hayat Merkezinden gelen hekimler, Yenipazar Devlet Hastanesinde 12 vatandaş ile birebir görüşmeler yaparak sigara bırakma tedavi sürecini başlattı. Sürece katılanlara ücretsiz ilaç temin edildi. Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara ile mücadele konusundaki kararlılığının önemine vurgu yaptı.

Yenipazar'da sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezinden gelen hekimler, Yenipazar Devlet Hastanesinde 12 vatandaşla birebir görüşmeler yaptı. Görüşmelerde sigara bırakma tedavi süreci başlatılırken, sürece dahil olan vatandaşlara sigara bırakma ilaçları ücretsiz olarak temin edildi. Çalışmaların, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve dumansız bir toplum hedefi doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara ile mücadeledeki kararlı yaklaşımı doğrultusunda, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve dumansız bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

