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Bilecik'te Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafız olan öğrencilere belgeleri verildi

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Bilecik'te Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafız olan öğrencilere belgeleri verildi
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Bilecik'te Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayarak hafız olan öğrencilere belgeleri, İl Müftülüğü makamında düzenlenen törende takdim edildi. İl Müftüsü Yusuf Dikmen, öğrencileri ve hocalarını tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bilecik'te hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

Bilecik'te Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayarak hafız olan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Bilecik İl Müftülüğü makamında düzenlenen törende, İl Müftüsü Yusuf Dikmen tarafından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Öğrencileri ve hocalarını tebrik eden Dikmen, eğitim hayatlarında başarılar dileyerek hafızlıklarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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