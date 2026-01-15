Bilecik'te Şehit Yakını Personele Veda Yemeği Düzenlendi

Bilecik'te görev süresini tamamlayan şehit yakını personele veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Çocuk Evleri Merkez Müdürlüğü'nde görev yapan şehit yakını Nermin Elmas, görev süresini tamamlayarak emekliliğe ayrıldı. Bu kapsamda Nermin Elmas onuruna motivasyon ve veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcıları Rahim Duman ve Seçkin Bilici, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Merkezi Müdürü Emre Erdal ile kurum personelleri katıldı.

Programda konuşan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehit yakınımız Nermin Elmas, görev süresi boyunca kurumumuza büyük emek ve değer kattı. Kendisine bugüne kadar verdiği özverili hizmetler için teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi. - BİLECİK