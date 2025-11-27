Bilecik'te Sabah Ezanında Geçici Düzenleme Yapıldı

Bilecik İl Müftülüğü, tarafından Bilecik'te sabah ezanı uygulamasında geçici düzenleme yapıldı.

Kış şartlarında sabah mesaisine yetişmeyle ilgili artan talepler üzerine Bilecik İl Müftülüğü, sabah ezanının okunma saatinde geçici bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre 29 Kasım 2025 Cumartesi gününden Ramazan Bayramı sabahına kadar sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Sabah namazı ise ezandan yarım saat sonra cemaatle kılınacak. İl Müftüsü Ahmet Dilek, konuyla ilgili vatandaşları bilgilendirerek düzenlemenin tüm il genelinde geçerli olduğunu belirtti.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Kış günlerinde sabah mesaisine yetişme noktasında vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda böyle bir düzenlemeye gidilmiştir. Hemşerilerimizin dini vecibelerini daha rahat yerine getirebilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK