Bilecik'te 'Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitim Programı' başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen 'Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitim Programı' kapsamında, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitimcileri Sıdıka Sıla Yalçınöz Tatar ve Elif Akmeşe tarafından verilecek eğitimlerin açılışı gerçekleştirildi. Programın açılışı, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın konuşmasıyla başladı. Eğitim kapsamında katılımcılara; kriz anlarında doğru yaklaşım, kayıp ve yas sürecinde psikososyal destek yöntemleri ile sahada uygulanabilecek müdahale teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu..

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kriz ve travma süreçlerinde doğru müdahale, hem hizmet alan vatandaşlarımız hem de sahada görev yapan personelimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu eğitimlerin mesleki kapasitemizi artıracağına inanıyorum" dedi. - BİLECİK

