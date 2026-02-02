Bilecik'te POMEM hazırlık kursları sürüyor

Bilecik'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kursları sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kursları, polislik mesleğine adım atmak isteyen adayların fiziki yeterliliklerini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Planlı ve yoğun bir program dahilinde sürdürülen antrenmanlarda dayanıklılık, sürat, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yer alıyor. Deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, disiplinli ve motive edici bir ortamda yürütülüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlanan adaylarımızın fiziki yeterliliklerini geliştirmek amacıyla bu kursları düzenliyoruz. Gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK