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Bilecik'te özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine kahvaltı programı düzenlendi

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Bilecik'te özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine kahvaltı programı düzenlendi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı merkez, özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine kahvaltı programı düzenledi. Aileler programda samimi bir ortamda sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

Bilecik'te özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri kahvaltıda buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından kuruluşun hizmetlerinden yararlanan özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Programda aileler bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet etti, keyifli vakit geçirerek güzel anılar paylaştı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Ailelerimizin bir araya geldiği programda, samimi bir ortamda keyifli vakit geçirilerek güzel anılar paylaşıldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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