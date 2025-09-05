Haberler

Bilecik'te Özel Güvenlik Sınavı Başarıyla Gerçekleştirildi

Bilecik'te Özel Güvenlik Sınavı Başarıyla Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 81 ilde eş zamanlı düzenlenen özel güvenlik sınavları, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başarıyla tamamlandı. Toplam 93 adayın katıldığı sınav sürecinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Bilecik'te 81 ilde eş zamanlı yapılan özel güvenlik sınavı Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başarıyla tamamlandı.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 116. Temel Eğitim Sınavı ile 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, Bilecik'te sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sınavlar Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. 22 görevli personelin gözetiminde gerçekleştirilen sınavlara toplam 93 aday katıldı. Sınav süreci boyunca gerekli tüm güvenlik ve organizasyon tedbirlerinin alındığı belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri sınavların başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail askerleri sınırı geçti, Ürdün silahlı güçleri anında müdahale etti

İsrail askerleri o ülkeye 'izinsiz' girdi! Müdahale anında geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda

Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.