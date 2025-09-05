Bilecik'te Özel Güvenlik Sınavı Başarıyla Gerçekleştirildi

Bilecik'te 81 ilde eş zamanlı yapılan özel güvenlik sınavı Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başarıyla tamamlandı.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 116. Temel Eğitim Sınavı ile 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, Bilecik'te sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sınavlar Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. 22 görevli personelin gözetiminde gerçekleştirilen sınavlara toplam 93 aday katıldı. Sınav süreci boyunca gerekli tüm güvenlik ve organizasyon tedbirlerinin alındığı belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri sınavların başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu. - BİLECİK