Bilecik'te Özel Güvenlik Eğitimi Sınavları Düzenlendi
Bilecik'te, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın koordinasyonuyla 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı başarıyla gerçekleştirildi. Sınav, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı ve amaç, güvenlik personelinin mesleki yeterliliklerini artırmak.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınavlar kapsamında Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sınav merkezi olarak belirlendi. Sınava katılan adaylar, temel ve yenileme eğitimleri kapsamında bilgilerini ölçme fırsatı buldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sınavların özel güvenlik alanında hizmet veren personelin mesleki yeterliliklerini artırmayı ve standartları yükseltmeyi amaçladığı belirtildi. Ayrıca sınavların düzenli olarak tekrarlanarak güvenlik hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırıldığı vurgulandı. Ayrıca Emniyet yetkilileri, sınavların başarılı bir şekilde tamamlandığını ve katılımcılara mesleki gelişim açısından önemli bir katkı sağladığını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
