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Bilecik'te örtü yangını yaklaşık 2 hektar alanı zarara uğrattı, kontrol altına alındı

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Bilecik'te örtü yangını yaklaşık 2 hektar alanı zarara uğrattı, kontrol altına alındı
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Bilecik'in Vezirhan beldesi ile Cumalı köyü arasında çıkan örtü yangını, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personelle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(BİLECİK) - Bilecik'in Vezirhan beldesi ile Cumalı köyü arasında çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Bir helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Vezirhan beldesi ile Cumalı köyü arasındaki bölgede örtü yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarımsal faaliyetler kapsamında bahçe temizliği sırasında çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevreye yayıldı.

Yangına 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir helikopter ve 20 personelle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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