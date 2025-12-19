Bilecik'te ortaöğretim eğitimi masaya yatırıldı

Haberler

Bilecik'te düzenlenen toplantıda, ortaöğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim süreçleri ve mevcut uygulamalar ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitim kalitesinin artırılması için okul yöneticileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Bilecik'te İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında düzenlenen Ortaöğretim Kurumları Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'nda ortaöğretim eğitimi masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, ortaöğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim süreçleri ve mevcut uygulamalar ele alındı. Toplantı kapsamında elde edilen sonuçlar paylaşılırken, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Lise yöneticilerinin görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, öğrenci başarısını artırmaya yönelik planlamalar ve öncelikli hedefler de değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Ortaöğretimde niteliği artırmak için okul yöneticilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Eğitim sürecini birlikte değerlendiriyor, eksiklerimizi tespit ederek daha güçlü adımlar atmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı
