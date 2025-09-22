Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(BİLECİK) - Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kaynak Caddesi Tavşantepe mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Bilecik'te, saat 12.00 sıralarında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik İtfaiyesi, AFAD ekipleri ve iş makineleri ile müdahale edildi. Havadan da bir helikopterin destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının neden olduğu yoğun duman Ertuğrulgazi Mahallesi'nde etkili olurken, çıkan alevlerin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.