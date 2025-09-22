Haberler

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

(BİLECİK) - Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kaynak Caddesi Tavşantepe mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Bilecik'te, saat 12.00 sıralarında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik İtfaiyesi, AFAD ekipleri ve iş makineleri ile müdahale edildi. Havadan da bir helikopterin destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının neden olduğu yoğun duman Ertuğrulgazi Mahallesi'nde etkili olurken, çıkan alevlerin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırat Aydınus'tan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Arda Kardeşler için bomba iddia

Eski hakemden MHK Başkanı ve Arda Kardeşler için bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.