Bilecik’te okul ve çevrelerinin güvenliği masaya yatırıldı

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı'na ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki okulların güvenlik durumları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda okul giriş ve çıkışlarında alınacak tedbirler, kolluk kuvvetlerinin devriye faaliyetleri, okul servis araçlarının denetimleri ve öğrencilerin trafik güvenliğine yönelik çalışmalar ele alındı. Okul çevrelerinde ve umuma açık alanlarda denetimlerin sürdürüleceği belirtilirken, okul servislerine yönelik kontrollerin Emniyet ve Jandarma birimleriyle koordineli şekilde devam edeceği bildirildi. Ayrıca okul çevrelerindeki trafik düzeni, servis güzergahları, gelişigüzel parklanmanın önlenmesi ve öğrencilerin güvenli ulaşımına yönelik tedbirler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca il genelindeki okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile kolluk birimlerinin görev yapacağı belirtildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim alması tüm kurumlarımızın ortak sorumluluğudur. Yeni eğitim öğretim yılı boyunca okul ve çevrelerinde alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasını ve kurumlar arası koordinasyonun kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacağız. Öğrencilerimizin güvenliği konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı