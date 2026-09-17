Bilecik’te okul önlerinde yaya ve sürücülere trafik bilgilendirmesi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okul önlerinde yaya ve sürücülere trafik bilgilendirmesi yapıldı.

Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, okul önlerinde yayalara ve sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara trafik kurallarına ilişkin broşürler dağıtıldı. Drone ve KGYS destekli uygulamalarda; 36 personel görev aldı. 360 araç sürücüsü ile 415 öğrenci ve veli bilgilendirildi.

Çalışmayla okul çevrelerinde trafik güvenliğine yönelik farkındalığın artırılması hedeflenirken, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, "Öğrencilerimizin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmeleri için okul çevrelerinde trafik güvenliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürücülerimizden özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı