Okullara yönelik saldırılar sonrası Bilecik'te güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıların ardından, Bilecik'te 'Okul Güvenliği' konulu toplantı Video Konferans Sistemi ile yapıldı. Toplantıda, okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanması olayı ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir şahsın av tüfeğiyle okula girerek rastgele ateş açması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu olaylar sonrası okul güvenliği konusu yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında 'Okul Güvenliği' konulu toplantı, 81 ilin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile birlikte il valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda, okullarda ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri tüm yönleriyle ele alındı. Mevcut uygulamalar değerlendirilirken, benzer olayların önüne geçilmesine yönelik yeni tedbirler ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları görüşüldü.

Toplantı, alınacak önlemlerin sahada etkin şekilde uygulanmasına yönelik değerlendirmelerle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
