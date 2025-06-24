Bilecik'te Öğretmenlere Başarı Belgeleri Verildi

Bilecik'te Öğretmenlere Başarı Belgeleri Verildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğretmenlere, akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda farkındalık yaratan çalışmaları nedeniyle başarı belgeleri verildi. Törende Kaymakam Adem Öztürk öğretmenleri tebrik etti.

Bilecik'te akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda farkındalık oluşturan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yer alan Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende öğretmenler, başarı belgelilerini Kaymakamı Adem Öztürk'ün elinden aldılar. Kaymakamı Adem Öztürk, belgelerini verdiği öğretmenleri tek tek tebrik ederek, bu tür faaliyetlere de devam etmeleri yönünde istekte bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürüm Servet Çetinkaya ise, "Ben öğretmenlerimizi başarılı çalışmalarından dolayı tekrar kutluyor, Kaymakamımız Adem Öztürk'e bizlere vermiş olduğunu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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