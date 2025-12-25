Haberler

Bilecik'te öğrencilere üç aylar programı düzenlendi

Bilecik'te öğrencilere üç aylar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda, İl Müftülüğü tarafından üç aylar konulu program gerçekleştirildi. Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, programda öğrencilere ibadet bilinci ve güzel ahlak hakkında bilgiler verdi.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda, öğrencilere üç aylar programı düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından değerler eğitimi kapsamında mübarek üç aylar konulu program gerçekleştirildi. Programa Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy katıldı. Programda öğrencilere hitap eden Özsoy, üç ayların İslam'daki yeri ve faziletleri hakkında bilgiler verdi. Mübarek zamanların manevi yenilenme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Özsoy, ibadet bilincinin artırılması ve güzel ahlakın kuşanılması gerektiğini vurguladı.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, "Üç aylar, manevi dünyamızı gözden geçirmek, ibadet bilincimizi güçlendirmek ve güzel ahlakı hayatımıza hakim kılmak için önemli bir fırsattır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti