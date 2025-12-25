Bilecik'te öğrencilere üç aylar programı düzenlendi

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda, öğrencilere üç aylar programı düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından değerler eğitimi kapsamında mübarek üç aylar konulu program gerçekleştirildi. Programa Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy katıldı. Programda öğrencilere hitap eden Özsoy, üç ayların İslam'daki yeri ve faziletleri hakkında bilgiler verdi. Mübarek zamanların manevi yenilenme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Özsoy, ibadet bilincinin artırılması ve güzel ahlakın kuşanılması gerektiğini vurguladı.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, "Üç aylar, manevi dünyamızı gözden geçirmek, ibadet bilincimizi güçlendirmek ve güzel ahlakı hayatımıza hakim kılmak için önemli bir fırsattır" dedi. - BİLECİK