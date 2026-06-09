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Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
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Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Gençlik Merkezi'nde öğrencilere polislik mesleğini tanıttı, güvenlik bilinci ve farkındalık eğitimi verdi.

Bilecik'te öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Bozüyük Gençlik Merkezi ziyaret edilerek öğrenciler ile bir araya gelindi. Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken, öğrencilerin merak ettiği sorular polis ekipleri tarafından tek tek cevaplandırıldı. Ayrıca çeşitli konularda bilgilendirme yapılarak gençlerin güvenlik bilinci ve farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi. Program kapsamında öğrencilere, günlük hayatta karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, benzer bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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