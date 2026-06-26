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Bilecik'te mülki idare amirlerine veda programı

Bilecik'te mülki idare amirlerine veda programı
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Bilecik'te görev sürelerini tamamlayan mülki idare amirleri için Vali Faik Oktay Sözer ve eşi ev sahipliğinde veda programı düzenlendi. Programda birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıktı.

Bilecik'te mülki idare amirlerine veda programı düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerlerini yeniden belirlendi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer'in ev sahipliğinde, Bilecik'te görev sürelerini tamamlayarak yeni görev yerlerine atanan mülki idare amirleri için veda programı gerçekleştirildi. Düzenlenen programda birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıktı. Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik'te görev yapan mülki idare amirlerinin kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı şekilde yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Bilecik'te görev yapan tüm mülki idare amirlerimize hizmetleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyorum. Kapımız ve gönlümüz her zaman kendilerine açıktır" dedi.

Program sonunda görev süresi sona eren mülki idare amirlerine teşekkür edilerek çeşitli hediyeler takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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