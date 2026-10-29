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Bilecik'te muhtarlar kadına yönelik şiddetle mücadele için eğitildi

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Bilecik'te muhtarlar kadına yönelik şiddetle mücadele için eğitildi
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Bilecik'te kent merkezi mahalle ve merkez köy muhtarlarına kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Eğitimde farkındalık çalışmaları ve 'Mahalle Buluşmaları' planlandı; Müdür Nejat İlhan muhtarların önemli görev üstlendiğini söyledi.

Bilecik'te muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından, kent merkezi mahalle ve merkez köy muhtarlarının katılımıyla eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadele çalışmalarında mahalle düzeyinde farkındalığın artırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Ayrıca toplum temelli farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilecek 'Mahalle Buluşmaları' faaliyetlerine ilişkin planlama yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Muhtarlarımız da mahallelerde vatandaşlara en yakın kamu temsilcileri olarak bu mücadelede önemli bir görev üstleniyor. Farkındalığın artırılması ve şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı mahallelerimizde de güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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